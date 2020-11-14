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اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الاولمبية ترد اعتراض اللاعبة رند سعد

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2020-11-14 | 14:32

اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الاولمبية ترد اعتراض اللاعبة رند سعد

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ردت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، اعتراض اللاعبة رند سعد على قرار منعها من الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي للاولمبية.
وكانت رند قد استبعدت من قبل اللجنة القضائية، بسبب قضية تناولها للمنشطات.

وقال مراسل الخليج 365، إن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الاولمبية، ردت اعتراض اللاعبة رند سعد.

واوضح ان اللجنة اقرت بأحقية مشاركة اللاعبة دانة حسين في الانتخابات.


يذكر ان الانتخابات الاولمبية، تجرى الان في فندق شيراتون ببغداد بحضور ممثلي الاولمبية الدولية.
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