اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الاولمبية ترد اعتراض اللاعبة رند سعد

وكانت رند قد استبعدت من قبل اللجنة القضائية، بسبب قضية تناولها للمنشطات.

وقال مراسل الخليج 365، إن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الاولمبية، ردت اعتراض اللاعبة رند سعد.

واوضح ان اللجنة اقرت بأحقية مشاركة اللاعبة دانة حسين في الانتخابات.



يذكر ان الانتخابات الاولمبية، تجرى الان في فندق شيراتون ببغداد بحضور ممثلي الاولمبية الدولية.