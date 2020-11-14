1922 - هيئة الإذاعة البريطانية تبدأ خدمتها الإذاعية في المملكة المتحدة. 1968 - إجراء أول عملية جراحية لزراعة رئة في أوروبا. 1987 - الكويت تقرر استئناف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع مصر. 2001 - قوات تحالف الشمال تسيطر على العاصمة الأفغانية كابل. Advertisements 2012 - إسرائيل تغتال نائب القائد العام في كتائب عز الدين القسام أحمد الجعبري وذلك بقصف استهدف سيارته. 2016 - وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض مشكلا ظاهرة القمر العملاق بعد 68 سنة منذ آخر ظهور. 2017 - قوات جيش زيمبابوي تبسط سيطرتها على العاصمة هراري وتضع الرئيس روبرت موغابي قيد الإقامة الجبرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر إجراء أول عملية جراحية لزراعة رئة... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 14 تشرين الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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