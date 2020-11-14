ساومها بنشر صورها.. الشرطة تتخذ الاجراءات بحق مبتز فتاة من الانبار

اعلنت الشرطة المجتمعية، السبت، عن توصلها لمبتز فتاة من الأنبار، فيما اتخذت بحقه الإجراءات الأصولية.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تمكنت من الوصول لمبتز فتاة من الانبار بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية والانصياع لرغباته الدنيئة وتتخذ بحقه الإجراءات الأصولية اللازمة".

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واضافت ان "العملية تمت إثر ورود مناشدة للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني(٤٩٧) من الفتاة، طالبة تدخلها لانقاذها من شراك الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض له من قبل أحد الأشخاص"، مشيرة الى ان "المجتمعية قامت بجمع الأدلة والبراهين التي تثبت قيام الشخص بعملية الابتزاز ومواجهته، بها، حيث اعترف بجريمته بحضور مختار المحلة التي يقطن بها والقوة الماسكة للأرض".

واكدت انه "تم حذف محتوى الابتزاز من هاتفه، وتعريفه بالعقوبة القانونية للعمل الذي أقدم عليه"، لافتة الى انها "اتخذت بحقه الإجراءات اللازمة".