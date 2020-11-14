التربية تُعلن عن تأجيل موعد الاختبار للطلبة الموهوبين

اعلنت وزارة التربية، السبت، عن تأجيل موعد الاختبار للطلبة الموهوبين، مبينة ان ذلك جاء مراعاةً لظروف أولياء أمور الطلبة المتقدمين. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاختبارات التشخيصية الالكترونية الرسمية للطلبة الموهوبين كان من المقرر اجراءها يوم الأحد الموافق الـ15 من شهر تشرين الثاني الحالي، الا انه تقرر تأجيلها الى يوم الاحد الموافق الـ22 من الشهر ذاته لعام 2020 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، والذي سيكون لاختيار مرشحين للمستوى الثاني". واضافت ان "ذلك جاء مراعاةً لظروف الطلبة ولتهيئة الأجواء المناسبة لهم".

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