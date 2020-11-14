القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي: أوشكنا على هزيمة القاعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميلر، أن واشنطن على وشك هزيمة تنظيم القاعدة وشركائه.

وقال ميلر، في مذكرة إلى موظفيه، إن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بإنهاء الحرب مع تنظيم القاعدة و"على وشك هزيمة" الجماعة الإرهابية وشركائها.



وأقر بوجود خطأ استراتيجي في السابق، قائلا: "لكن يجب أن نتجنب خطأنا الاستراتيجي السابق المتمثل في عدم مواصلة القتال حتى القضاء علي التنظيم".

وأضاف قائلا: " هذه هى المرحلة الحاسمة التي ستنقل فيها الولايات المتحدة جهودنا من القيادة إلى دور داعم"، مؤكدا أن إنهاء الحروب يتطلب حلا وسطا وشراكة مع الولايات المتحدة لتلبية هذا التحدي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قادت تحالفا دوليا لغزو أفغانستان، مقر القاعدة، عقب هجمات 11 من سبتمبر في نيويورك عام 2001، لقتال التنظيم.

كما قتل الجيش الأمريكي زعيم القاعدة أسامة بن لادن في هجوم استهدف منزله في باكستان في مايو/أيار عام 2011، كما قتل نجله حمزة في سبتمبر/آيلول الماضي.

وفي 9 الشهر الجاري، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وتعيين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بالأعمال.

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وكريستوفر ميلر، حاصل على بكالوريوس في التاريخ من جامعة جورج واشنطن، ودرجة الماجستير في دراسات الأمن القومي من الكلية الحربية البحرية.



وهو ضابط متقاعد منذ 2014 بالجيش الأمريكي، وعمل كمساعد خاص للرئيس الأمريكي، كما عمل نائبًا لمساعد وزير الدفاع، ومدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

بدأ ميلر مسيرته العسكرية عام ١٩٨٣ حيث خدم في منطقة الحرس الوطني في كولومبيا، وفي 1987 عمل ضابط مشاة بالجيش الأمريكي.

وتأتي تصريحات ميلر في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، السبت، عن مسؤولين بالمخابرات قولهم إن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، المتهم بالمشاركة في التخطيط لتفجير سفارتين أمريكيتين بأفريقيا عام 1998، قُتل في إيران أغسطس/آب الماضي خلال عملية أمريكية إسرائيلية مشتركة.

وذكرت الصحيفة أن رجلين كانا يركبان دراجة نارية في طهران قتلا بالرصاص عبد الله أحمد عبد الله الشهير بأبو محمد المصري قبل 3 أشهر مضيفة أن العملية ظلت سرية منذ ذلك الحين.

وأضافت الصحيفة أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل ابنة المصري وهي أرملة حمزة ابن زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن.