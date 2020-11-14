مقتل 77 من طالبان جنوبي وشرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت، مقتل 77 من عناصر حركة طالبان في عمليتين أمنيتين منفصلتين جنوبي وشرقي أفغانستان.

وقالت الوزارة في بيان، إن 60 مقاتلا من الحركة قتلوا الليلة الماضية، خلال عملية أمنية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.



وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، أن 22 مقاتلا آخرين من تلك الحركة أصيبوا في تلك العمليات.

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة الدفاع إلى أن 17 مقاتلا من طالبان قتلوا في إقليم ننكارهار شرقي أفغانستان.

وأشارت الوزارة إلى أن 7 آخرين أصيبوا في العملية التي شنتها قوات الجيش الوطني الأفغاني بمنطقة "هيساراك" بالإقليم.

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وترددت تقارير مفادها أنه تم مصادرة بعض الأسلحة والذخائر الخاصة بحركة طالبان خلال العملية.

وتستمر أعمال العنف رغم تأكيد طالبان خلال المحادثات مع واشنطن والحكومة الأفغانية أنها ستخفض الهجمات وتقلل الإصابات.

ويتضاءل تأثير الولايات المتحدة في ميدان المعارك في أفغانستان في وقت يسعى البنتاجون لسحب جميع الجنود المتبقين بحلول مايو/أيار المقبل.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال إن على القوات الأمريكية أن تعود قبل ذلك الوقت مثيرا تساؤلات عما إذا كان إصرار واشنطن على أن يكون انسحابها من أفغانستان بعد حرب استمرت 19 عاما حقا "رهن ظروف".