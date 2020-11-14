شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تهنّئ بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنّأت الصين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن امس الجمعة بعد نحو أسبوع على إعلان فوزه في الاقتراع الذي جرى في الثالث من نوفمبر.



وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين في مؤتمر صحافي "نحترم خيار الشعب الأمريكي ونعرب عن تهانينا للسيد بايدن والسيدة هاريس"، في إشارة إلى كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب.

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