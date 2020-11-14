شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صفر وفيات.. الإمارات تسجل 1,174 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية أنها أجرت 125,915 فحص كورونا، اليوم السبت، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

Advertisements وكشفت الوزارة عن تسجيل 1,174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. كما أعلنت الصحة تسجيل 678 حالة شفاء، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة اليوم.

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