إعادة تأهيل 242 منزلًا في 8 قرى ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه سيجري إعادة تأهيل وتطوير 242 منزلًا في 8 قرى بـ"بني سويف، الفشن ، سمسطا، وناصر، والواسطى، وإهناسيا"، تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، والتي تنفذها جمعية الأورمان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح المحافظ، أنه سيجري إعمار تلك القرى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك الوطنية، وإعادة تأهيل 132 منزلا ً بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، في حين سيجري إعادة تأهيل 50 منزلًا بنجع حمد الفشن، ومحمد موسى بناصر، بواقع 25 منزلًا بكل قرية، وذلك بالتعاون مع شركة فرجتكس.
وأشار المحافظ إلى أن أعمال التأهيل تشمل رفع كفاءة وتحسين بيئة السكن والتي تتضمن تعريش المنازل بالخشب، وتركيب نوافذ وأبواب ووصلات سباكة ومياه داخلية، ووصلات كهربائية ومحارة المنازل من الداخل والخارج، وتركيب سيراميك ورفع كفاءة الحمامات وتشطيبها.
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