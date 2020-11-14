31 أستاذًا بجامعة الإسكندرية ضمن أفضل 2% من علماء العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة بأسماء أفضل 2٪ من علماء العالم في مختلف التخصصات، وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة.

واعتمد التصنيف على قاعدة بيانات‎ Scopus في 22 تخصصًا علميًا و176 تخصصًا فرعيًا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

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ووفقًا لبيان صادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، تضمنت قائمة جامعة ستانفورد 396 عالمًا مصريًا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، بينهم 31 عالمًا من جامعة الإسكندرية.

وهنأ الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، علماء الجامعة الذين تضمنتهم القائمة، مشيدًا بجهودهم في البحث العلمي ورفع اسم ومكانة جامعة الإسكندرية في المحافل الدولية.

وأوضح جابر، أن هذا التقييم يعتمد على إستشهادات العلماء ومؤشر هيرش H index أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، إلى جانب مؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm index، والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.