أجهزة الأمن تغلق 2430 محل مخالف وتحرير 223 ألف مخالفة مرورية خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها لضبط كافة صور الخروج عن القانون، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا خلال أسبوع، عن ضبط (10402) قضية تموينية متنوعة، و(452) قضية مقاهي مخالفة، وغلق (2430) محل مخالف لمواعيد الغلق، 24201 سائق نقل جماعي.

وفى سياق آخر حررت الإدارة العامة للمرور، (223770) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (41964 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 55 قيادة تحت تأثير مخدر، 7144 موقف عشوائي).

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وفي مجال أمن الموانئ: ضبط (38) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (99) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب).

وفي مجال الأمن السياحي، ضبط (1976) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.