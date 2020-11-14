مصرع شاب سقط من الطابق السادس في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
لقي شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من الطابق السادس بمساكن بلال بن رباح في حي الزهور.
واستقبل مستشفى الزهور "ا.ر.ع"، 17 عامًا، مصابًا بكسور واشتباه نزيف داخلي بالمخ وغيبوبة تامة، وجرى عمل إنعاش قلبي رئوي متقدم لإنقاذه، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، وتوفي الشاب أثناء إسعافه.
جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
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