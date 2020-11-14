محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران: لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، في حادث سير بطريق "أسوان- العلاقي" وجرى إيداع الجثث مشرحة أسوان العمومية. تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بانقلاب سيارة ربع نقل، في طريق "أسوان- العلاقي" أسفر عن مصرع 4 أشخاص. جرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.