الداخلية X أسبوع.. انعاش خزينة الدولة بـ 7.4 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة وكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 55 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و7.3 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملاتها نظمتها إدارات الأموال العامة، والتهرب الضريبي والكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

كما شملت الحملات الأمنية، ضبط (76560) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (55741048) جنيه.

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كما ضبط (1443) قضية في مجال التهرب الضريبي، والأموال العامة من بينها (146) قضية ضرائب عامة، كشف (83) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و131 قضية في مجال الجمارك، و8 قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (421) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ (479) حكم قضائي، و160 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط (5) قضايا في مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة، إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي- تهريب جمركي بضائع)، (10) قضايا في مجالات (اختلاس مال عام - غسل أموال – كسب غير مشروع – احتيال مصرفي) بقيمة إجمالية بلغت (7374822784 جنيه مصري)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط(1949) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، بالإضافة إلى ضبط 3تشكيلات عصابية ضموا 6 متهمين ارتكبوا 3 وقائع متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.