الداخلية: ضبط 917 قطعة سلاح وتنفيذ 453 ألف حكم قضائي في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (225) متهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع على مستوى الجمهورية، عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط (8) عناصر آخرين بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية - الدقهلية – المنيا - أسيوط) بإجمالي مضبوطات (11) قطعة سلاح ناري ( 1 رشاش جرينوف - 5 بنادق آلية – 3 مسدس – 2 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وكذا (5 طربة لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "بلطجة، شروع فى قتل، مخدرات، سرقة بالإكراه".

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وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

كما ضبط (917) قطعة سلاح نارى (1 جرينوف – 2رشاش - 69 بندقية آلية – 141 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 58 مسدس – 646 فرد محلى الصنع – 2917 طلقة مختلفة الأعيرة – 1273 قطعة سلاح أبيض)،(10) تشكيل عصابي، ضموا (31) متهماً ، ارتكبوا (49) حادث سرقة متنوعة، (152) قضية أحداث وكشف غموض (33) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (52) متهماً و تنفيذ (453735) حكم قضائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.