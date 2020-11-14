محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر، لجلسة 15 ديسمبر لمرافعة الدفاع.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل إعادة محاكمة متهم باقتحام قسم مدينة نصر لـ15 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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