خلال مشاجرة.. مقتل ربة منزل في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

لقيت ربة منزل حتفها قتلًا؛ اليوم السبت، متأثرةً بإصابتها بنزيف داخلي بالمخ، إثر مشاجرة مع آخرين بقرية "الجعفرية" بأبو حماد في الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول "كريمة.م.ح" 70 عامًا، ربة منزل، مصابة بنزيف داخلي بالمخ وتوفيت فور وصولها متأثرةً بإصابتها.

وتبين من التحريات، نشوب مشاجرة بين المجني عليها وآخرين، ما تسبب في إصابتها ووفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.