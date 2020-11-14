محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
لقيت ربة منزل حتفها قتلًا؛ اليوم السبت، متأثرةً بإصابتها بنزيف داخلي بالمخ، إثر مشاجرة مع آخرين بقرية "الجعفرية" بأبو حماد في الشرقية.
كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول "كريمة.م.ح" 70 عامًا، ربة منزل، مصابة بنزيف داخلي بالمخ وتوفيت فور وصولها متأثرةً بإصابتها.
وتبين من التحريات، نشوب مشاجرة بين المجني عليها وآخرين، ما تسبب في إصابتها ووفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال مشاجرة.. مقتل ربة منزل في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.