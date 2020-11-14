قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس الجمعة، إنه "يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان بالولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن في أفريل".
وأضاف ترامب، في أول كلمة له من البيت الأبيض منذ إعلان فوز منافسه جو بايدن بالانتخابات وفق نتائج أولية غير نهائية، أن "لقاح شركة فايزر سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد".
كما أشاد بشركة "فايزر" الأمريكية التي لفت أنها "فاقت كل التوقعات"، وأعلنت أن "لقاحها فعال بنسبة 90 في المائة".
وتابع ترامب قائلاً إنه "سيتم إنتاج ملايين الجرعات من اللقاح وستوزع في كل الولايات بإستثناء نيويورك لأن حاكمها لا يثق باللقاح".
وأشار إلى أن "اللقاح سيوزع بسرعة على المسنين والعاملين في الخطوط الأولى في مواجهة كورونا، أولا".
الأناضول
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب : لقاح "كورونا" سيكون متاحًا لكلّ أمريكي بحلول أفريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.