ترامب : لقاح "كورونا" سيكون متاحًا لكلّ أمريكي بحلول أفريل

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس الجمعة، إنه "يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان بالولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن في أفريل".

وأضاف ترامب، في أول كلمة له من البيت الأبيض منذ إعلان فوز منافسه جو بايدن بالانتخابات وفق نتائج أولية غير نهائية، أن "لقاح شركة فايزر سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد".

كما أشاد بشركة "فايزر" الأمريكية التي لفت أنها "فاقت كل التوقعات"، وأعلنت أن "لقاحها فعال بنسبة 90 في المائة".

وتابع ترامب قائلاً إنه "سيتم إنتاج ملايين الجرعات من اللقاح وستوزع في كل الولايات بإستثناء نيويورك لأن حاكمها لا يثق باللقاح".

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وأشار إلى أن "اللقاح سيوزع بسرعة على المسنين والعاملين في الخطوط الأولى في مواجهة كورونا، أولا".

الأناضول