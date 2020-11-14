البرازيل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع لـ 5.81 مليون

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، بتوقيت مدينة ساو باولو إلى 81ر5 مليون حالة، وذلك استنادا إلى بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة

بلومبرج للأنباء.



ووصل عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 164 ألفا و737، فيما وصل عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الفيروس إلى 27ر5 مليون شخص.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل 37 أسبوع.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.