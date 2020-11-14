صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإن عشرات الدول أعربت بالفعل عن رغبتها في إقامة تعاون بشأن الإمداد والإنتاج المشترك للعقاقير الروسية لفيروس كورونا.
وفي حديثه في قمة شرق آسيا، أشار بوتين إلى لقاحين مسجلين بالفعل في الاتحاد الروسي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أيضا تسجيل اللقاح الثالث.
وقال بوتين "لقد أعربت عشرات
وأضاف: "نحن مستعدون لمواصلة تزويد الشركاء بأنظمة اختبار وكواشف روسية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، بمافي ذلك دون تكلفة".
هذا وكان بوتين، قد أكد في اجتماع مجلس قادة دول منظمة شنجهاي للتعاون، على فعالية جميع اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا.
وكانت روسيا قبل ذلك قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيكV" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الروسي: عدد كبير من الدول أعربت عن استعدادها لشراء لقاحات روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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