الصحة الأرمينية تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك كاراباخ

أكدتوزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، مقتل أكثر من 2300 من جنودها في النزاع للسيطرة على إقليم ناغورني كاراباخ، الذي انتهى بتوقيع اتفاق سلام.

وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة الأرمينية، ألينا نيكوجوسيان، عبر فيسبوك: "حتى الساعة تسلم جهاز الطب الشرعي جثث 2317 عسكريًا، من بينها جثث لم تحدد هوية أصحابها".

وقالت المسؤولة الأرمينية أن عملية تبادل الجثث مع أذربيجان لا تزال

في بداياتها، مشيرة إلى أن "الأطراف المتحاربة لا تمتلك حتى الآن أرقاما نهائية".

في المقابل، لم تكشف أذربيجان عن الخسائر البشرية في صفوف قواتها، مكتفية بالإعلان عن مقتل 93 مدنيا.

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ووقعت أرمينيا وأذربيجان مطلع الأسبوع، برعاية روسية، اتفاقًا لوقف إطلاق النار ينهي النزاع المستجد. ويكرس الاتفاق المكاسب التي

حققتها القوات الأذربيجانية على الأرض وينص على التخلي عن مناطق إضافية لصالح باكو.

ونشرت قوات روسية لحفظ السلام خلال الأسبوع الراهن في منطقة النزاع.

وتسبب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، بتظاهرات غاضبة في أرمينيا؛ إذ اقتحم محتجون لفترة قصيرة مقر الحكومة والبرلمان. وتطالب المعارضة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة، أن المعارك في ناغورني كاراباخ أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل، و8 آلاف جريح، فضلًا عن عشرات آلاف النازحين.