الأردن يؤيد إجراءات المغرب لحماية مصالحه ووحدة أراضيه

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، وقوف الأردن الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنيةبترا دعمها للخطوات التي أمر بها عاهل المغرب الملك محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، على موقف الاْردن الواضح والثابت في دعم وحدة الترابية للمغرب وسيادتها على أراضيها كافة ودعم جهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية.
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