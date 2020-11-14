تعتزم إيران الدخول في مرحلة جديدة من الإغلاقات الصارمة لآجل غير مسمي عبر البلاد في محاولة للسيطرة على الزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب متلفز اليوم السبت: "هذه الإغلاقات سوف تدخل حيز التنفيذ في 21 نوفمبر الجاري وهي ضرورية لإنقاذ الأرواح"، مضيفا أن القيود على الحياة العامةسوف تستمر حتى ينخفض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس والوفيات الناجمة عنه.
وقال روحاني: "يجب أن يتقبل الأشخاص الحقيقة المرة أن هذه المشكلة سوف تظل معنا لفترة طويلة وأننا سوف نضطر للحياة مع ضيف غير مرغوب فيه خلال تلك الفترة"، متابعا أن تفاصيل القيود الجديدةبما في ذلك القطاعات الاقتصادية التي سوف تتضرر وما إذا كان حظر التجوال سوف يفرض أيضا، سوف يتم الإعلان عنه من جانب فريق الأزمة الإيراني الخاص بفيروس كورونا قبل 21 نوفمبر.
ووصلت حصيلة الوفيات الرسمية الإيرانية جراء الجائحة حاليا إلى أكثر من 40 ألفا بينما عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن يقرب من 740 ألفا غير أن قدرة الفحص المحدودة تعني أن العدد الحقيقي للإصابات يمكن أن يكون الضعف.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا ..إغلاق غير مسمى بإيران للسيطرة على الفيرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.