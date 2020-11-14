أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية، مغادرة المجموعة الحادية عشرة من قوات حفظ السلام الصينية البلاد في مهمة تستغرق 12 شهرا لحفظ سلام في جنوب السودان.
السبت أن المزيد من أعضاء المجموعة سيغادرون في السابع من الشهر المقبل، للانضمام المهمة، حيث تحل المجموعة المكونة من 331 فردا وتضم مهندسين ومسعفين محل قوات حفظ السلام الصينية المنتشرة حاليا في جنوب السودان.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم
وأضافت الوزارة، أن المجموعة ستضطلع بمهام مثل بناء الطرق والجسور ومهابط الطائرات والثكنات، ومنشآت المياه والطاقة، وعلاج وإجلاء المرضى، وتنفيذ إجراءات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر بكين: قوات حفظ سلام صينية تتجه إلى جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.