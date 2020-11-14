حاكم نيويورك يكذب تصريحات ترامب بشأن تأجيل التطعيم ضد كورونا

نفى حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو ،اليوم السبت، صحة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرار تأجيل قضية التطعيم ضد فيروس كورونا في الولاية ووصفها بـ"الكاذبة".

وفي وقت سابق، قال ترامب إن لقاح COVID-19 الأمريكي سيصبح متاحًا على نطاق واسع للمقيمين في الولايات المتحدة ابتداء من أبريل من العام المقبل، باستثناء ولاية نيويورك، حيث أكد ترامب أن حاكم الولاية "لأسباب سياسية" قرر تأجيل موضوع التطعيم.

وقال كومو: "كل ما قاله ترامب لم

يكن صحيحا. سبب لنا مفاجأة كبيرة في تصريحاته".

وأشار كومو إلى أن سكان الولاية قلقون من تدخل الرئيس السياسي في إنتاج اللقاحات والموافقة على الأدوية، وقال إن الأمر لا يتعلق "بما إذا كان الناس يثقون في مصنعي اللقاحات أو شركات الأدوية".

ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم السبت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتخاذ "إجراء عاجل"

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وقال بايدن في بيان نقلته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - إنه التقى بقادة فريق العمل المعني بمواجهة كورونا، والذي شكله قبل أيام، مضيفا أنهم قدموا له حقائق "مقلقة" بشأن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.



وقال بايدن: "تشهد بلادنا ارتفاعًا في عدد الإصابات المبلغ عنها، وحالات دخول المستشفيات، والوفيات في جميع أنحاء البلاد، ولم يسلم من ذلك أي مكان تقريبًا"، لافتا إلى أن التلقيح واسع الناطق ما زال على بعد أشهر.

وتابع قائلا: "أنا الرئيس المنتخب، لكنني لن أكون رئيسًا حتى العام المقبل.. والأزمة تتسارع الآن".

