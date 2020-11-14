بنك المغرب: قيمة الدرهم مقابل الدولار ارتفعت بنسبة 0,41% ما بين 5 و11 نونبر الجاري

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,41 في المائة مقابل الدولار الامريكي، وانخفضت بنسبة 0,30 في المائة أمام الأورو، خلال الفترة ما بين 5 و 11 نونبر الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أنه في يوم 5 نونبر الجاري ظلت الأصول الاحتياطية مستقرة تقريبا من أسبوع إلى آخر وفي حدود 292,7 مليار درهم وبارتفاع ب 22,9 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال نفس الفترة ما بين 5 و 11 نونبر الجاري ما مجموعه 105,7 مليار درهم، منها 42 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و26,5 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و31,9 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5,3 مليار درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ خلال هذه الفترة 5,2 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط.

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وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 41,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 11 نونبر (تاريخ الاستحقاق 12 نونبر).

وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر “مازي” ارتفع ب 2,1 بالمئة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 13,1 في المائة، ويعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية ل”البنوك” ب 3,1 في المائة، و”البناء ومواد البناء” ب 4,1 في المائة، وخدمات النقل ب 3,4 في المائة ، في مقابل انخفاض المؤشر المتعلق بالمناجم” و”بالكيمياء” على التوالي ب5,6 في المائة و 2 في المائة .

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 495,4 مليون درهم مقابل 132,9 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 99,9 مليون درهم مقابل 44 مليون درهم الأسبوع الذي سبقه.