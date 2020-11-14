السعودية والأردن يؤكدان دعمهما تأمين المغرب لحرية التنقل في معبر الكركرات

أعلنت كل من السعودية والأردن، صباح اليوم السبت، عن تأييدهما ودعمهما للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن “استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

ودعت إلى “ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

في المقابل، أكدت الأردن وقوفها الكامل “مع المملكة المغربية الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها”.

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وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن ” المملكة الأردنية تؤكد دعمها للخطوات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية “.

وأدان البيان “التوغل اللاشرعي داخل الكركرات والذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار”.

وشددت الأردن على موقف الا ردن الواضح والثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها كافة ودعم جهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية.

يذكر أن عدد الدول العربية التي أعلنت مساندتها ودعمها للمغرب في العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية في الكركرات بلغ خمسة حتى الآن، وهي الإمارات وقطر والبحرين، والسعودية والأردن.