بايدن يعزز فوزه وترامب يلمح إلى أنه سيغادر البيت الأبيض

السبت 14 نوفمبر 2020

عزز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن انتصاره في الانتخابات بفوزه بولاية جورجيا يوم الجمعة في حين قال الرئيس دونالد ترامب إن "الوقت سيكشف" ما إذا كانت إدارة أخرى ستتولى السلطة قريبا وذلك في إقرار على ما يبدو بأن بايدن قد يخلفه في المنصب.



وذكر مركز إديسون للأبحاث أن النتيجة في آخر الولايات الحاسمة وهي نورث كارولاينا ستأتي في صالح ترامب لتختم مجموع أصوات المجمع الانتخابي عند 306 أصوات لبايدن و232 لترامب.

وتمنح الأرقام بايدن نصرا مدويا على ترامب في المجمع الانتخابي بنتيجة 306 أصوات وهي نفس النتيجة التي فاز بها ترامب على هيلاري كلينتون عام 2016 ووصفها آنذاك بأنها "ساحقة".

وفي تصريحات بالبيت الأبيض قال ترامب إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في أبريل وسط ارتفاع قياسي في عدد الإصابات الجديدة كما اقترب أكثر من الإقرار باحتمال مغادرته البيت الأبيض في يناير .

وقال ترامب "لن ندخل في عزل عام، لن أفعل، هذه الإدارة لن تدخل في عزل عام...نأمل... أيا كان ما سيحدث في المستقبل - من يعرف أي إدارة ستكون (في السلطة). أعتقد أن الوقت سيكشف عن ذلك".

ويوجه ترامب منذ الثالث من نوفمبر اتهامات بلا أساس بوقوع تزوير على نطاق واسع لكنه، ومع استمراره في توجيه مثل هذه المزاعم على تويتر، لم يكررها في تصريحاته العلنية الجمعة.

ورغم عدم إقرار ترامب بالهزيمة حتى الآن إلا أن أعضاء فريق بايدن أكدوا أنهم يمضون قدما في إجراءات نقل السلطة.

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ويتقدم بايدن في التصويت الشعبي أيضا بأكثر من 5.3 ملايين صوت وهو ما يوازي 3.4 نقاط مئوية.

وترتفع نسبته في التصويت الشعبي البالغة 50.8 بالمئة بفارق طفيف عن النسبة التي سجلها رونالد ريجان في انتخابات عام 1980 عندما فاز على جيمي كارتر.

وللفوز بولاية ثانية، يحتاج ترامب لقلب تقدم بايدن في ثلاث ولايات على الأقل لكنه لم يقدم أدلة حتى الآن تثبت قدرته على تحقيق ذلك .

وأمام الولايات الأمريكية حتى الثامن من ديسمبر الأول للتصديق على الانتخابات واختيار أعضاء المجمع الانتخابي الذي سيختار الرئيس الجديد رسميا في الرابع عشر من ديسمبر.

وخرج ترامب يوم الجمعة بأول تصريحات علنية له منذ إعلان فوز بايدن بالانتخابات في السابع من نوفمبر .

وقال جيرالدو ريفيرا مراسل شبكة فوكس نيوز وأحد المقربين من ترامب إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس يوم الجمعة وإنه يستنتج من كلامه أنه سيلتزم بالدستور الأمريكي وسيسلم السلطة بعد فرز جميع الأصوات.

وقال ريفيرا لفوكس نيوز "أبلغني أنه واقعي. أبلغني أنه سيقوم بالأمر الصائب".