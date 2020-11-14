شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتوقع توافر لقاح كورونا على نطاق واسع في أبريل والان مع التفاصيل

السبت 14 نوفمبر 2020 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في أقرب وقت ممكن في أبريل وسط ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة بهذا المرض القاتل الذي دفع عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستويات قياسية.

وقال أيضا ترامب في أول تصريحات علنية له منذ أكثر من أسبوع بعد خسارته في الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن إنه يتوقع إصدار إجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر "قريبا جدا".

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