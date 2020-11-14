شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل زيادة قياسية في إصابات كورونا بروسيا والان مع التفاصيل

السبت 14 نوفمبر 2020 سجلت روسيا اليوم السبت زيادة يومية قياسية بلغت 22702 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى مليون و903253 حالة.

كما أعلنت السلطات 391 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع عدد الوفيات الرسمي إلى 32834.

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