اليمن.. مصدر يكشف هل حققت الادارة الذاتية للجنوب اهدافها!

السبت 14 نوفمبر 2020

كشف مصدر خاص بحضرموت أن إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب بعد أن مرّت الأشهر الثلاثة المقررة لتنفيذ اتفاق الرياض الذي وقّع بين المجلس والحكومة اليمنية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019م ، حيث فشلت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاق الرياض وإصرارها على "تأزيم" عودتها إلى عدن لمباشرة مهامها .



وكانت قيادة المجلس قد طالبت بأن تكون عودة الفريق الحكومي مطابقة لاستحقاقات اتفاق الرياض، الذي نص على عودة رئيس الحكومة وفريق عمله لصرف الرواتب وتسيير الحياة اليومية حتى يتم تشكيل حكومة جديدة بالمناصفة بين الشمال والجنوب لا تضم أيا من وزراء التأزيم الذين لعبوا دورا في تأجيج مواجهات أغسطس 2019 .

واتخذ المجلس قراره بإعلان حالة الطوارئ ونشر قواته الأمنية والعسكرية لإدارة شؤون محافظات الجنوب ضمن مبادرة عاجلة لمعالجة المشكلات المتراكمة والتي تقاعست في حلها الحكومة التي يسيطر عليها شق واسع من الإخوان الموالين لقطر وتركيا.

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المجلس أعلن الإدارة الذاتية بعد استمرار الصلف وتعنت الحكومة اليمنية في القيام بواجباتها وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض .

وبالسؤال هل حققت الإدارة الذاتية أهدافها قال حقق للمجلس الانتقالي اعترافًا حكوميًا وإقليميًا باعتباره طرفًا في السلطة ، ومنحه حق المشاركة كممثل للقضية الجنوبية في أي مفاوضات قادمة .

الانتقالي إعلان التخلي عن الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض ، حيث تلقى وعود من قبل المملكة العربية السعودية بتنفيذ اتفاق الرياض ، وهذا القرار يأتي في أطار حرص المجلس على إنجاح اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية ، واستمرار الشراكة مع التحالف العربي على كل الأصعدة، ومحاربة التدخلات الإيرانية والجماعات الإرهابية، وكذلك تأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب .

وحقق المجلس الانتقالي الجنوبي الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها، والمتمثلة في تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية الى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن .