شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق هائل بخط نفط يربط لبنان بالعراق والان نبدء بالتفاصيل
وكان حريق هائل اندلع صباح اليوم فى خط الأنابيب الذى يقع بمحافظة عكار (شمالى لبنان) والذى يحتوى على مادة النفط الخام للحفاظ على سلامة الخط، على الرغم من كونه مغلقا من الجانبين اللبنانى والعراقى منذ سنوات طويلة.
وارتفعت ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود فى سماء منطقة (العبدة) بمحافظة عكار بصورة كبيرة جراء شدة الحريق، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء والتى استخدمت مواد كيماوية مخصصة للسيطرة على الحرائق الناشئة عن المواد النفطية والملتهبة وإطفائها وتبريد خط الأنابيب.
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