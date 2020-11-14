شكرا لقرائتكم خبر عن تشريع فرنسي.. 28 يوماً أجازة للأباء الجدد والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن القانون، الذي وصفه وزير الدولة لشؤون حماية الطفل أدريان تاكيه قبل التصويت بأنه "إصلاح تاريخي"، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو. ويتعين على مجلس الشيوخ إكمال فحص بقية ميزانية الضمان الاجتماعي اليوم السبت ومن المقرر أن يصوت على النص بأكمله يوم الثلاثاء المقبل.
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