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تشريع فرنسي.. 28 يوماً أجازة للأباء الجدد

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صوت مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية ساحقة على مضاعفة إجازة الأبوة للآباء الجدد من 14 يوما إلى 28 يوما، من بينها سبعة أيام إجازة إلزامية. وتم تمرير القانون الرئيسي لميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2021 بأغلبية 341 صوتا مقابل رفض صوتين وامتناع عضو واحد عن التصويت.

يذكر أن القانون، الذي وصفه وزير الدولة لشؤون حماية الطفل أدريان تاكيه قبل التصويت بأنه "إصلاح تاريخي"، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو. ويتعين على مجلس الشيوخ إكمال فحص بقية ميزانية الضمان الاجتماعي اليوم السبت ومن المقرر أن يصوت على النص بأكمله يوم الثلاثاء المقبل.

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