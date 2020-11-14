رابطة المصارف توقع مذكرة تفاهم مع جمعية أميركية بشأن 'الحوكمة' وتكنولوجيا المعلومات

وقعت رابطة المصارف الخاصة العراقية، وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات "ISACA" التي مقرها الرئيسي في امريكا، السبت، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الحوكمة وامن وتدقيق تكنولوجيا المعلومات.

وذكرت الرابطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق ومدير فرع العراق لجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات العالمية، علي مصطفى، وقعا مذكرة تفاهم في بغداد بمجالات التأهيل والتدريب وورش العمل والاستشارات والحوكمة والامن المعلوماتي"، مضيفة أن "هذه المذكرة ستساعد القطاع المالي في تحقيق المتطلبات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والامن المعلوماتي والسبراني".



وأكدت أنه "من خلال مذكرة التفاهم سيجري عملية تطوير الكوادر البشرية للعاملين في القطاع المالي، من خلال التدريبات والورش والبرامج التوعوية للالتزام بتعليمات البنك المركزي العراقي في مجال الامتثال لمعايير وضوابط تكنولوجيا المعلومات والامن الرقمي".

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