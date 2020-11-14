الموقف الوبائي.. العراق يسجّل انخفاضاً في عدد الوفيات بكورونا



أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 43 حالة وفاة بفيروس كورونا ، ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً بعدد الوفيات اليومية. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل 2419 إصابة جديدة بفيروس كورونا"، مؤكدة "تماثل 2370 حالة للشفاء في عموم البلاد"

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