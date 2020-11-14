ضبط حاويتي مواد ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الأوسط في محافظة البصرة، السبت، عن ضبط حاويتين داخل الحرم الكمركي تحتويان على مادة (معسل اركيلة) الذي يمنع استيراده.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم ضبط حاويتين داخل الحرم الكمركي تحتويان على مادة (معسل اركيلة) الذي يمنع استيراده، وتم ذلك استناداً إلى معلومات واردة من جهاز المخابرات، تم على إثرها تشكيل لجنة للكشف من الجهات المعنية".



وأضافت أن "الكشف ثبت صحة المعلومات وختم الحاويتين من قبل اللجنة بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".

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