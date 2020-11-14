ترامب يقترب أكثر من الاعتراف بالهزيمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اقترب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة من الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر أمام الديموقراطي جو بايدن، لكن دون أن يُعلن ذلك صراحةً، مشيراً إلى أنّ "الوقت كفيل بأن يُخبرنا" أيّ إدارة ستكون في البيت الأبيض.



وترامب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته الانتخابات، كان يتكلّم خلال مؤتمر صحافي حول كوفيد-19 في البيت الأبيض.

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وقال ترامب "لن نذهب إلى الإغلاق، أنا لن أفعل ذلك. هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق".

وأضاف "مَن يدري أيّ إدارة ستكون (موجودة). أعتقد أنّ الوقت كفيل بأن يخبرنا بذلك".

وأعلنت وسائل إعلام أميركية الجمعة أنّ بايدن فاز بولاية جورجيا، ليصل عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي حتى الآن الى 306.