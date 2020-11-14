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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قاض أمريكي: جائحة كورونا فرضت قيوداً على الحرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال قاضي المحكمة العليا الأمريكية صامويل أليتو إن جائحة كورونا أدت إلى فرض قيود "لم يكن من الممكن تصورها سابقا" على الحرية الفردية، وخص بالذكر القيود المفروضة على المناسبات الدينية.
وقال القاضي، الذي يُنظر إليه على أنه محافظ، في اجتماع للجمعية الاتحادية في ساعة متأخرة من "الخميس"، إنه لا يقلل من خطورة الأزمة أو ينتقد أي مسؤولين لاستجابتهم.
لكنه أضاف "لم نشهد من قبل قيوداً صارمة وواسعة وطويلة الأمد مثل تلك التي تم فرضها لمعظم عام 2020".
وقال خلال كلمة عبر رابط فيديو للمؤتمر السنوي للمنظمة المحافظة "كانت أزمة كوفيد19 بمثابة اختبار ضغط دستوري".
وأشار أليتو، الذي عينه الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش في عام 2006، إلى القيود المفروضة على التجمعات التي أثرت على الأحداث الدينية.
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