بالفيديو.. محافظ الإسكندرية يتابع كسح مياه الأمطار بوادي القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر: أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بمنطقة مثلث الشركات بوادي القمر في العجمي. ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي، والأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد، لمواجهة تبعات موجة الطقس السيئ والأمطار. وضربت نوة "المكنسة" سواحل الإسكندرية، اليوم السبت، مصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. Advertisements وتسببت الأمطار الغزيرة في تراكم المياه بشوارع غرب الإسكندرية، "مثلث الشركات، وادي القمر، الكيلو 23.5" بطريق "الإسكندرية– القاهرة" الصحراوي. ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة، بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

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