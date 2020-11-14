"خان العيش والملح".. ذبح جاره لسرقة "توك توك" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

مزق "فني معمل" جسد سائق بسلاح أبيض "كاتر"، عقب استدراجه بحجة توصيله إلى منطقة أبو زعبل في الخانكة، واستولى على مركبة التوك توك قيادته، وألقي القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بلاغًا بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، بقطعة أرض زراعية، وبها جروح ذبحية قطعية بالرقبة.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه سائق مركبة توك توك، وبسؤال شقيقه "سائق"، أفاد بخروجه للعمل بتاريخ الواقعة على مركبة "توك توك" ملكه وعدم عودته.

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وأضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "فني معمل" بإحدى الشركات، وباستهدافه جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه نظرًا لارتباطه بعلاقة جيرة بالمجني عليه عقد العزم على قتله، وسرقة مركبة "التوك توك" قيادته.

وأضاف أن المتهم اتصل هاتفيًا بالمجني عليه، وطلب منه الحضور إليه بمنطقة أبو زعبل بزعم توصيله لمنزله، وأثناء استقلاله مركبة "التوك توك" رفقته، اعتدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتر" مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته واستولى على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول وهرب وتخلص من السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وهاتف القتيل بإلقائهما بمياه ترعة الإسماعيلية.

واستكمل شقيق المجني عليه، أن المتهم باع مركبة "التوك توك" لعامل "سيئ النية" مقيم بمنطقة بلبيس بالشرقية، وجرى استهدافه وضبطه بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.