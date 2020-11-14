البنك الأهلي المتحد يطلق خدمة الموبايل البنكي للإفراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المتحد مصر في بيان اليوم السبت عن طرح خدمة بنكية إلكترونية جديدة، من خلال إطلاق تطبيق خاص لخدمات الموبايل البنكي.

وقال البنك إن التطبيق الجديد يأتي بهدف دعم وتعزيز وتسهيل المعاملات البنكية بالإضافة إلى تقديم خدمة متميزة لجميع عملائه وتلبية متطلباتهم. يتيح تطبيق الموبايل البنكي إمكانية تفعيل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بجانب التحكم في احتياجات العميل اليومية في أي وقت وأي مكان.

وتشمل خدمات التطبيق خدمة مجانية للتسجيل مع ضمان الخصوصية التامة للمعلومات المالية والبيانات الشخصية.

كما يوفر الموبايل البنكي سهولة الاستخدام، بجانب العديد من الخدمات المتميزة التي تتضمن تسديد كروت الائتمان والاطلاع على كشوف الحسابات والمعاملات البنكية وإمكانية إجراء التحويلات إلى حسابات مختلفة داخل البنك وإلى بنوك محلية أخرى، وفقًا للبيان.

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وقالت هالة صادق الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: "يعمل البنك الأهلي المتحد وفق استراتيجية محددة تركز على ضرورة تطوير خدمات البنك بهدف توفير باقة استثنائية من الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء وتيسير المعاملات المصرفية".

وأضافت: "يحرص البنك على إتاحة الخدمات البنكية المتميزة التي تركز على احتياجات العميل بجانب توفير جميع الخدمات والمنتجات المصرفية ومنتجات التأمين المصرفي تحت سقف واحد.".

وتتضمن محفظة منتجات البنك العديد من المنتجات، والتي تشمل المحافظ الإلكترونية وخدمات الإنترنت البنكي الحصرية للعملاء من الأفراد والشركات.

وقالت إن إطلاق التطبيق الجديد يساهم بصورة إيجابية في تعزيز الخدمات البنكية الإلكترونية بهدف تسهيل المعاملات اليومية لجميع عملاء البنك.

ويمكن للعملاء تحميل التطبيق عبر Apple App Store أو Google Play Store ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو التسجيل باستخدام رقم الحساب والرقم القومي أو رقم جواز السفر لغير المصريين، أو بطاقة الخصم الفوري ورقم التعريف الشخصي للبطاقة والرقم القومي أو رقم جواز السفر لغير المصريين.