بالصور.. أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب مدن دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت مناطق في الزرقا ودمياط ورأس البر ودمياط الجديدة سقوط أمطار، اليوم السبت، تزامنًا مع هبوب رياح سريعة على مناطق عدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه حركة الملاحة بهيئة ميناء دمياط، بينما تراجعت حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وضع خطة تتضمن كافة الاستعدادات الخاصة بمجابهة موجات الطقس السيئ، وسقوط الأمطار تزامنًا مع دخول فصل الشتاء.

وأكدت منال عوض، أنه جرى التأكد من وحدات رفع وشفط المياه، التابعة للوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع والمعالجة.