اخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تسجل حصيلة يومية غير مسبوقة للإصابات بكورونا حول العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

  أفادت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، بتسجيلها 628 ألف إصابة جديدة بفيروس في العالم ما يمثل ارتفاعا قياسيا لهذا المؤشر.

 

وذكرت المنظمة، في إحصائية يومية خاصة بسير الجائحة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 628136 حالة ليبلغ 52487476.

 

وتعتبر هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومي في العالم، وبلغ الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله يوم 7 نوفمبر، 613977 حالة.

Advertisements

 

وجاءت أكثر من 46% من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التي سجلت فيها 291830 إصابة، بينما تم رصد 234437 في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق آسيا المركز الـ3 في هذه القائمة بـ53485.

 

كما أعلنت المنظمة رصدها 9623 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في العالم 1290653.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تسجل حصيلة يومية غير مسبوقة للإصابات بكورونا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا