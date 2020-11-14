روسيا تتواصل مع المسؤولين العسكريين في أذربيجان وأرمينيا

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، إن روسيا على اتصال مستمر مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأذربيجان وأرمينيا من أجل منع وقوع اشتباكات محتملة في قره باغ.

وقال كوناشينكوف "لتنفيذ مهام حفظ السلام ومنع الاشتباكات المحتملة وضمان أمن العسكريين الروس، يتم الاتصال المستمر مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأذربيجان وأرمينيا من خلال قنوات الاتصال المباشرة".

وأكد أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية، بدأت اليوم في تسيير دوريات في المناطق الشمالية والجنوبية بمنطقة ناغورني قره باغ، وذلك تطبيقا للاتفاق المعلن يوم الاثنين الماضي بين البلدين برعاية روسية.

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ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في الـ9 من الشهر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.