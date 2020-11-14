بسبب فيروس كورونا.. ارتفاع عدد المصابين بأمراض القلب في بريطانيا

أفادت صحيفة ديلي ميل نقلاً عن مؤسسة القلب البريطانية أنه منذ الإعلان عن بدء وباء فيروس كورونا في مارس 2020 ، ارتفع عدد الوفيات بسبب أمراض القلب في المملكة المتحدة بنحو 5000 شخص.

وفقًا لممثلي المؤسسة، بسبب الوباء، لم يذهب الكثير من المصابين بأمراض القلب إلى المستشفيات للحصول على المساعدة. علاوة على ذلك، يتسبب الخوف من COVID-19 في ضغط إضافي على القلب، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالة المريض. بسبب التأخير في العمليات

الجراحية وإجراءات العناية بالقلب، ارتفعت معدلات الوفيات بين مرضى القلب في المملكة المتحدة بشكل كبير.

وقالت الدكتورة سونيا بابو نارايان، نائبة رئيس الأطباء في مؤسسة القلب البريطانية: "نحن نعلم أن العديد من مرضى القلب ماتوا بسبب مرضهم. قبل أن يبدأ الوباء، كان يمكننا مساعدتهم. إن خطر الإصابة بعدوى COVID-19 أدى أيضًا إلى تفاقم وضع المرضى".

وحذرت الطبيبة من أنه في حالة

إصابة الشخص بآلام في الصدر ومشاكل في التنفس يجب التوجه فوراً إلى المستشفى وعدم تأجيل زيارة الطبيب رغم تفشي الوباء.

وسجلت السلطات الصحية البريطانية ،يوم الجمعة، أكثر من 27 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل تراجعا ملموسا مقارنة مع قفزة غير مسبوقة بأكثر مع 30 ألف إصابة أمس.

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وأكدت وزارة الصحة في المملكة المتحدة على موقعها الإلكتروني عن تسجيل 27301 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، مقابل 33470 إصابة في اليوم السابق.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في المملكة بواقع 376 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 563 وفاة أمس.