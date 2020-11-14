بـ 10 مليون دولار.. كوريا الجنوبية تساعد الدول النامية في الحصول على لقاح كورونا

صرح رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، بأن بلاده قررت المساهمة في توفير لقاح فيروس كورونا المستجد إلى الدول النامية، بمساعدة مالية حددها بـ 10 ملايين دولار.

وقال مون: "سنساهم بـ 10ملايين دولار لدعم تقديم لقاح ضد كورونا إلى الدول النامية من خلال مبادرة كوفاكس".

جاء تعهد الرئيس الكوري الجنوبي بهذا الدعم خلال لقاء القمة السنوي الثاني مع قادة دول نهر الميكونج الـ5، بجنوب شرق آسيا، الذي جرى عبر الفيديو، بسبب

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ضرورات مكافحة تفشي وباء كورونا.

وتتشكل مجموعة دول نهر الميكونج الـ5 من كل من فيتنام وكمبوديا وميانمار ولاوس وتايلاند.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية حاجز الـ200 مجددا، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر الماضي.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إن البلاد سجلت 205 إصابات جديدة

بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية منها 166 حالة عدوى محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 28 ألفا و338 حالة، فيما ارتفع عدد

الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 492 حالة بزيادة 4 حالات جديدة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الإصابات اليومية حاجز الـ200 منذ يوم 2 سبتمبر والذي سجلت فيه 267 إصابة.

ويرجع السبب الرئيسي وراء الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة إلى حالات عدوى جماعية متفرقة في أماكن العمل والمدارس والمقاهي ومختلف التجمعات الشخصية، بالإضافة إلى المؤسسات الطبية ودور رعاية المسنين.