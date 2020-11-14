وقوع انفجارين في إقليم أمهرا الإثيوبي من قبل جبهة تيجراي

أعلن مكتب الاتصالات في إقليم أمهرا الإثيوبي المجاور لتيجراي شمال البلاد، اليوم السبت، إن انفجارين وقعا في مدينتين بالإقليم.

وأكد مكتب الاتصالات أن الانفجارين وقعا في بحر دار وجوندار، في وقت متأخر أمس الجمعة.

وأوضح فريق الطوارئ أن جبهة تحرير تيجراي أطلقت صاروخين باتجاه مدينتي بحردار وجوندار في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما ألحق أضرارا بمطاري

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المدينتين.

وفي وقت سابق كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد دعا قوات ومليشيات جبهة تحرير تيجراي إلى الاستسلام خلال يومين لقوات الجيش الوطني، "إنقاذا لأرواحهم" على حدّ وصفه.

وكسرت قوات من الجيش الإثيوبي الحصار الذي فرضته عليه قوات إقليم تيجراي المتمرد، وشرعت في استرداد مواقع خسرتها

بعد هجمات مضادة، الخميس، في وقت أسقط البرلمان الإثيوبي الاتحادي الحصانة عن 39 مسؤولا في جبهة تحرير تيجراي المتمردة.

وأفاد رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، بأن القيادة الشمالية التي كانت تحت الحصار لمدة خمسة أيام باتت تهاجم على جميع الجبهات وتستعيد العديد من المواقع التي خسرتها.

وأضاف برهانو أن الكتائب السابعة والثامنة و23 و11 و31 و20 والرابعة والآلية الخامسة تمكنت من كسر الحصار وإعادة تجميع صفوفها لشن هجمات على جبهات مختلفة.