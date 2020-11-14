الصحة الفلسطينية: سنحصل على لقاح "فايزر" لكورونا حال موافقة الصحة العالمية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن اللقاح الذي طورته شركة "فايزر" حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه، ستحصل عليه فلسطين عبر مؤسسة "كوفاك" المهتمة بتوفير اللقاحات للدول ذات الدخل المحدود.

وصرحت الكيلة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم السبت أن فلسطين عضو في مؤسسة "كوفاك"، ولها ممثل فيها، وسيتم الحصول على اللقاح حال توفره، مؤكدة أن عدد الإصابات الفعلية بفيروس

وقالت "إن العدوى منتشرة وعالية في فلسطين، خاصة في محافظتي نابلس وسلفيت، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، واستمرار إقامة المناسبات، والمرحلة المقبلة ليست سهلة، حال استمر الوضع على ما هو عليه".

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول للمشاكل الموجودة، حيث يوجد سبعة مراكز علاجية، يضاف إليها مستشفى الهلال شمال الضفة، والذي سيحول إلى مستشفى لعلاج مصابي كورونا، وهو مجهز بخمسين سريرا، وأنه جرى توظيف 70 كادرا خلال الأسبوعين الماضيين، يضاف إليهم 40 خلال الأسبوع المقبل، وسيتم تدريبهم وتأهيلهم لمتابعة أوضاع المصابين.

وحول تأخر وصول لقاح الانفلونزا الموسمية إلى فلسطين.. أوضحت وزيرة الصحة أن السبب يعود إلى طلب الشركة المصنعة بوقف استخدام اللقاح، بسبب مشاكل تصنيعية، بعد وصوله إلى مركز التوزيع الإقليمي.

بفيروس كورونا في فلسطين هي ثلاثة أضعاف الأرقام التي يتم الإعلان عنها.وقالت "إن العدوى منتشرة وعالية في فلسطين، خاصة في محافظتي نابلس وسلفيت، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، واستمرار إقامة المناسبات، والمرحلة المقبلة ليست سهلة، حال استمر الوضع على ما هو عليه".وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول للمشاكل الموجودة، حيث يوجد سبعة مراكز علاجية، يضاف إليها مستشفى الهلال شمال الضفة، والذي سيحول إلى مستشفى لعلاج مصابي كورونا، وهو مجهز بخمسين سريرا، وأنه جرى توظيف 70 كادرا خلال الأسبوعين الماضيين، يضاف إليهم 40 خلال الأسبوع المقبل، وسيتم تدريبهم وتأهيلهم لمتابعة أوضاع المصابين.وحول تأخر وصول لقاح الانفلونزا الموسمية إلى فلسطين.. أوضحت وزيرة الصحة أن السبب يعود إلى طلب الشركة المصنعة بوقف استخدام اللقاح، بسبب مشاكل تصنيعية، بعد وصوله إلى مركز التوزيع الإقليمي.

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