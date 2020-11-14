وزيرة العدل الألمانية: لست قلقة بشأن الديمقراطية في أمريكا

رغم الخلافات السياسية القوية حول نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ترى وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبرشت أن الديمقراطية الأمريكية "أثبتت أنها أكثر من ناجحة".

وقال الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لوكالة الأنباء الألمانية: "اتضح أن هناك معركة صعبة في مثل هذه الانتخابات، ولكن في النهاية تتصرف الأغلبية بشكل ديمقراطي".

وتم إعلان فوز منافس الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، الديمقراطي جو بايدن، في 7 نوفمبر الجاري بناء

على استطلاعات وتوقعات من قبل وسائل إعلام أمريكية وهو إجراء شائع في الولايات المتحدة. ومع ذلك، رفض ترامب حتى الآن الاعتراف بالهزيمة. ويعارضه قلة من السياسيين في حزبه علنا، والبعض يدعمه صراحة.

وقالت لامبرشت إن هناك بالتأكيد أنصارا لترامب يواصلون نشر نظريات المؤامرة، وأضافت: "ولكن حتى يمكن مراجعة نتائج الانتخابات قضائيا، تحتاج المحاكم على

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الأقل إلى حد أدنى من الأدلة على وجود تلاعب في الانتخابات"، مشيرة إلى أنه لم يتم تقديم هذه الأدلة حتى الآن على ما يبدو.

وقالت الوزيرة: "لهذا السبب، لست قلقة بشأن الديمقراطية في الولايات المتحدة".

ودعت لامبرخت إلى اليقظة ضد حملات الأكاذيب والتضليل، في كل من الولايات المتحدة وألمانيا.

وفي شأن الكراهية والتحريض عبر الإنترنت وآثارهما، قالت الوزيرة: "علينا كديمقراطيات دفاعية أن نتعامل مع هذا بشكل متسق للغاية"، مضيفة أن انتقاد السياسيين أمر طبيعي في الديمقراطية، "لكنه يتوقف حيث يصبح غير إنساني ويؤدي إلى جرائم جنائية".