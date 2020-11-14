وسائل إعلام أمريكية: بايدن يحصد 306 أصوات مقابل 232 لترامب في انتخابات الرئاسة

أعلنت وسائل إعلام أميركية أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، الفائز في الانتخابات الأميركية، حصد ما مجموعه 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 لنظيره دونالد ترامب، في نتيجة نهائية تعتبر تكرارًا للنتيجة السابقة التي حقّقها ترامب في الانتخابات الماضية عام 2016، باستثناء أن الأخير خسر التصويت على المستوى الشعبي آنذاك على عكس بايدن.



وتأتي هذه التطوّرات بعد الإعلان عن فوز بايدن بولاية جورجيا ذات الـ16 صوتًا في المجمع الانتخابي، ليصبح أول ديمقراطي يفوز بهذه الولاية منذ بيل كلينتون عام 1992،مقابل ذلك، أعلن عن فوز ترامب بأصوات ولاية نورث كارولاينا الـ15، لتكتمل معالم الخارطة الانتخابية لعام 2020، مع فرز الغالبية الساحقة من الأصوات في كلّ ولاية.



وستمنح هذه النتيجة دفعة كبيرة لبايدن في مواجهة "المعركة القانونية" التي يخوضها ترامب لقلب نتيجة الانتخابات، بحجة حدوث عمليات تزوير.



وتمكّن بايدن من قلب الكفّة لصالحه في ولاية جورجيا التي كان يتقدّم فيها ترامب بفارق كبير مع بداية عمليّات الفرز، وذلك بفضل أصوات البريد التي آلت في معظمها إلى الديمقراطيين.



ووسّع بايدن الفارق مع ترامب مع آخر حزمة من الأصوات إلى نحو 14 ألف صوت، وهو فارق يبدو "آمنًا" حتى في حال إعادة فرز الأصوات، كما أعلنت الولاية قبل يومين على لسان مسؤول العلاقة الخارجية فيها، براد رافينسبيرغر، الذي قال إنّ عملية إعادة العدّ ستكون "يدوية" وسيتم الإعلان عن نتائجها مع حلول يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.



وستكون ولاية جورجيا أيضًا الحاسمة في سباق الأغلبية بمجلس الشيوخ، الذي حصد الجمهوريون فيه حتى الآن 50 مقعدًا مقابل 48 لخصومهم الديمقراطيين، مع بقاء مقعدين لم يُحسما بعدُ في ولاية جورجيا، ومن المقرّر أن تجرى جولة إعادة ثانية بين المتنافسين عليهما في يناير/كانون الأول القادم.



وإذا تمكّن الديمقراطيون من حصد المقعدين، فهذا يعني أن الأغلبية في المجلسين ستصبح بين أيديهم، بالنظر إلى أن نائب الرئيس الأميركي هو من يمثّل الصوت الـ51 في حال حدوث تعادل في الأصوات داخل المجلس.



وتحصّل بايدن على نحو 77,973,488 على مستوى التصويت الشعبي حتى الآن، مقابل 72,654,472، مع فرز الغالبية الساحقة من الأصوات في كلّ ولاية.



العربي الجديد

